Биткойн в среду, 6 января, обновил свой исторический рекорд. Криптовалюта подорожала до 35 634 доллара.

Цена биткойнов выросла на 11,16%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

До слова Почему цена биткойнов бьет мировые рекорды: криптолидер назвал главные причины

Что было раньше

В декабре 2020 года криптовалюта впервые обновила свой исторический максимум и достигла отметки в более 20 000 доллара.

2 января цена биткойн поднялась более чем на 32 000 долларов, а потом подорожал до 34 000 доллара.

Криптолидер PwC Анри Арсланян пояснил, что такие рекорды связанные с постоянным появлением институциональных игроков и страх розничных инвесторов упустить свой шанс.

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