Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 28 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,48 гривны (-1 копейка).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,20 гривны (+5 копеек), а продажа – по 44,28 гривны (+8 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,82 гривны (-2 копейки), а продают – по 44,30 гривны (+3 копейки).

Что может вскоре повлиять на рынок

Уже в июне Украина может получить первый транш финансовой помощи от ЕС. В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что это станет одним из важных факторов для валютного рынка в ближайшее время.

Напомним, речь идет о кредитном пакете на 90 миллиардов евро. В этом году Украина нуждается в около 45 миллиардов евро, то есть около 3,8 миллиарда долларов ежемесячно.

По словам эксперта, такая международная поддержка важна не только для покрытия бюджетных расходов, но и международных резервов Украины. Это дает Нацбанку больше возможностей для валютных интервенций для сохранения курсовой стабильности.

