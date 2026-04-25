Доллар в субботу подорожал в обменниках: какой курс валют сегодня

В субботу, 25 апреля, официальный курс доллара составляет 43,94 гривны, а евро – 51,38 гривны. Впрочем, на черном рынке и в обменниках продажа валют значительно дороже.

Какой курс валют в банках?

На утро субботы курс доллара и евро в банках пошел вверх, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем проходит по 43,70 гривны (без изменений до пятницы), а вот продажа подорожала до 44,22 гривны (+3 копейки).

(без изменений до пятницы), а вот продажа подорожала до (+3 копейки). Тогда как покупка евро стоит в среднем 51,22 гривны (+3 копейки), а продажа – 51,90 гривны (+5 копеек).

Какой курс валют на черном рынке?

На черном рынке ситуация несколько иная: продажа евро подешевела, хотя и минимально.

Покупка доллара осуществляется в среднем по 43,90 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – по 43,98 гривны (+3 копейки).

(без изменений к предыдущему дню), а продажа – по (+3 копейки). В то же время покупка евро происходит в среднем по 51,50 гривны (без изменений к пятнице), а продажа – по 51,75 гривны (-1 копейка).

Какой курс предлагают обменники?

В обменниках 25 апреля доллар прибавил в цене, а также подорожала покупка евро, как свидетельствуют данные finance.ua.

Утром субботы покупка доллара проходит в среднем по 43,47 гривны (+2 копейки), а вот продажа – по 43,98 гривны (+1 копейка).

(+2 копейки), а вот продажа – по (+1 копейка). В то же время евро покупается в среднем по 51,27 гривны (+6 копеек), а продажа стоит 51,79 гривны (-1 копейка).

Чего ждать от курса валют в мае и в течение года?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что в мае валютный рынок будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов. По его словам, ключевую роль в сохранении стабильности курса будет играть политика Нацбанка, в частности валютные интервенции, которые будут помогать балансировать спрос и предложение.

Дополнительными факторами станут разблокирование финансовой помощи от Евросоюза, динамика мировых цен на нефть, а также общие последствия войны в Украине, продолжающие давить на экономику.

С учетом этих обстоятельств эксперт ожидает в мае:

курс доллара – в пределах 43,50 – 44,50 гривны;

курс евро – в диапазоне 49,50 – 52,50 гривны.

В то же время член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на возможные краткосрочные колебания, в 2026 году ситуация на валютном рынке будет оставаться в целом стабильной. Он обратил внимание на согласованный кредит Украины от ЕС объемом 90 миллиардов евро, который будет способствовать росту золотовалютных резервов Нацбанка.

Именно международные резервы, по словам Фурмана, выполняют роль финансовой "подушки безопасности". для гривны.