В одной из стран ввели наказание за денежные букеты: грозят штрафы и тюрьма

Центральный банк Кении призвал жителей страны не нарушать закон. Дело в том, что в стране растет тенденция на создание бакетов из наличных денег.

Почему наказывают за создание денежных букетов в Кении?

Таким образом местные жители портят банкноты, о чем пишет CNN.

Банкноты кенийского шиллинга, которые составляют в виде букетов, могут "подорвать целостность" валюты. Проблема заключается в том, что частое использование клея, скоб и шпилек делает купюры "непригодными для обращения".

Это приводит к отбраковке банкнот во время обработки и к преждевременному изъятию и замене валюты, что влечет за собой расходы для общества и Банка,

– говорится в заявлении.

Банк не выступает против использования наличных денег в качестве подарка. Но такое использование не должно предусматривать никаких действий, что изменяют, повреждают или портят банкноты.

Обратите внимание! Каждый, кто изготавливает букеты из наличных, рискует быть привлеченным к ответственности согласно Уголовному кодексу Кении. Он определяет умышленное повреждение денежных знаков – в частности порчу, разрывание или разрезание – как правонарушение.

Виновным грозит

до трех месяцев заключения;

штраф до 2 000 шиллингов (около 15,50 долларов США);

или оба наказания одновременно.

В то же время Кения – не единственная африканская страна, которая предостерегает граждан от таких "масштабных романтических жестов". В марте 2023 года директор Валютного департамента Банка Ганы призвал не использовать банкноты в подарочных корзинах и букетах, а в Нигерии, за последние годы все жестче борются с "осыпанием" наличными банкнотами на свадьбах. Об этом сообщает BBC.

Как отметили в материале, в Кении хватает традиционных букетов. По данным Обсерватории экономической сложности, в 2024 году страна экспортировала срезанных цветов на сумму 780 миллионов долларов США.

Больше экспортировали только:

Нидерланды (4,26 миллиарда долларов);

Колумбия (1,42 миллиарда долларов);

Эквадор (950 миллионов долларов).

Заметьте! Это сделало цветы третьим по величине экспортным товаром Кении в том году после чая и нефтепродуктов.

Что еще известно о валютах?