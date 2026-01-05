Какие гривны НБУ выводит из обращения сейчас?

Еще в 2024 году регулятор принял решение о выводе из обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003 – 2007 годов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Заметим, что эти банкноты находятся в обращении. Их изъятие происходит тогда, когда такие купюры попадают в банк.

Национальный банк с целью повышения качества наличности в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные,

– указывает регулятор.

Указанные банкноты заменяют на образцы, выпущенные с 2014 года. А изъятые купюры НБУ утилизирует.

Нужно сказать, что люди такую замену не почувствуют. Ведь специально эти банкноты сдавать в банк не нужно. Их не просто изымают, а и:

не выдают из касс в банках;

к тому же НБУ не выдает их инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности.

Напомним, что до этого аналогичное решение принималось, относительно 500 гривен 2003 – 2007 годов. Их заменяют по такой же схеме, сообщает Нацбанк.

Что еще нужно знать о деньгах в Украине сейчас?