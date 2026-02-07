Почему наказывают за создание денежных букетов в Кении?
Таким образом местные жители портят банкноты, о чем пишет CNN.
Читайте также Запрещено отказывать клиентам: что делать, если в обменнике не принимают старые доллары
Банкноты кенийского шиллинга, которые составляют в виде букетов, могут "подорвать целостность" валюты. Проблема заключается в том, что частое использование клея, скоб и шпилек делает купюры "непригодными для обращения".
Это приводит к отбраковке банкнот во время обработки и к преждевременному изъятию и замене валюты, что влечет за собой расходы для общества и Банка,
– говорится в заявлении.
Банк не выступает против использования наличных денег в качестве подарка. Но такое использование не должно предусматривать никаких действий, что изменяют, повреждают или портят банкноты.
Обратите внимание! Каждый, кто изготавливает букеты из наличных, рискует быть привлеченным к ответственности согласно Уголовному кодексу Кении. Он определяет умышленное повреждение денежных знаков – в частности порчу, разрывание или разрезание – как правонарушение.
Виновным грозит
- до трех месяцев заключения;
- штраф до 2 000 шиллингов (около 15,50 долларов США);
- или оба наказания одновременно.
В то же время Кения – не единственная африканская страна, которая предостерегает граждан от таких "масштабных романтических жестов". В марте 2023 года директор Валютного департамента Банка Ганы призвал не использовать банкноты в подарочных корзинах и букетах, а в Нигерии, за последние годы все жестче борются с "осыпанием" наличными банкнотами на свадьбах. Об этом сообщает BBC.
Как отметили в материале, в Кении хватает традиционных букетов. По данным Обсерватории экономической сложности, в 2024 году страна экспортировала срезанных цветов на сумму 780 миллионов долларов США.
Больше экспортировали только:
- Нидерланды (4,26 миллиарда долларов);
- Колумбия (1,42 миллиарда долларов);
- Эквадор (950 миллионов долларов).
Заметьте! Это сделало цветы третьим по величине экспортным товаром Кении в том году после чая и нефтепродуктов.
Что еще известно о валютах?
Самые крепкие деньги в мире находятся в Румынии. Национальная валюта – румынский лей – невозможно порвать или смять. Средства сделаны тонкого полимера, или другими словами – из пластика.
Румыния – это первая страна в Европе. которая выпустила пластиковую банкноту. Она стала третьей страной (после Австралии и Новой Зеландии) которые полностью перешла на полимерные банкноты к 2003 году.