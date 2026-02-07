Чому карають за створення грошових букетів у Кенії?
Таким чином місцеві мешканці псують банкноти, про що пише CNN.
Читайте також Заборонено відмовляти клієнтам: що робити, якщо в обміннику не приймають старі долари
Банкноти кенійського шилінга, які складають у вигляді букетів, можуть "підірвати цілісність" валюти. Проблема полягає у тому, що часте використання клею, скоб і шпильок робить купюри "непридатними для обігу".
Це призводить до відбракування банкнот під час обробки та до передчасного вилучення й заміни валюти, що тягне за собою витрати для суспільства та Банку,
– йдеться в заяві.
Банк не виступає проти використання готівки як подарунка. Але таке використання не повинно передбачати жодних дій, що змінюють, пошкоджують або псують банкноти.
Зверніть увагу! Кожен, хто виготовляє букети з готівки, ризикує бути притягнутим до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом Кенії. Він визначає умисне пошкодження грошових знаків – зокрема псування, розривання чи розрізання – як правопорушення.
Винним загрожує:
- до трьох місяців ув’язнення;
- штраф до 2 000 шилінгів (близько 15,50 долара США);
- або обидва покарання одночасно.
Водночас Кенія – не єдина африканська країна, яка застерігає громадян від таких "масштабних романтичних жестів". У березні 2023 року директор Валютного департаменту Банку Гани закликав не використовувати банкноти у подарункових кошиках і букетах, а в Нігерії, за останніми роками дедалі жорсткіше борються з "обсипанням" готівковими банкнотами на весіллях. Про це повідомляє BBC.
Як зазначили у матеріалі, у Кенії не бракує традиційних букетів. За даними Обсерваторії економічної складності, у 2024 році країна експортувала зрізаних квітів на суму 780 мільйонів доларів США.
Більше експортували лише:
- Нідерланди (4,26 мільярда доларів);
- Колумбія (1,42 мільярда доларів);
- Еквадор (950 мільйонів доларів).
Зауважте! Це зробило квіти третім за величиною експортним товаром Кенії того року після чаю та нафтопродуктів.
Що ще відомо щодо валют?
Найміцніші гроші у світі знаходяться у Румунії. Національна валюта – румунський лей – неможливо порвати або зім'яти. Кошти зроблені тонкого полімеру, або іншими словами – з пластику.
Румунія – це перша країна в Європі. яка випустила пластикову банкноту. Вона стала третьою країною (після Австралії та Нової Зеландії) які повністю перейшла на полімерні банкноти до 2003 року.