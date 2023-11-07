Однако реальный бум на рынке недвижимости в ОАЭ россияне вызвали в 2022 году. Одна из главных причин – введение санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

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Россияне покупают меньше недвижимости в ОАЭ

У компании CBRE Group Inc. сообщили, что именно покупатели с российскими паспортами являлись частью достаточно стремительного восстановления рынка недвижимости в ОАЭ после пандемии коронавируса. В целом за последние два года стоимость жилья выросла примерно на 30%.

По словам риелтора, занимающегося элитной недвижимостью в ОАЭ, россияне уже стали нетто-продавцами. Дело в том, что они занимаются репатриацией своих средств после больших прибылей на рынке недвижимости или исходят из сделок, которые им больше не по карману.

Основатель компании Driven Properties заявил, что они даже вышли на прибыльный уровень. Сообщают, что с июня по август российские граждане, являющиеся клиентами этой фирмы, приобрели недвижимости почти на 40 миллионов долларов или 146,4 миллиона дирхамов, в то время как продали на 276 миллионов дирхамов за аналогичный период.

К теме! Однако ситуация стала постепенно меняться. Во-первых, за последние несколько месяцев покупателей с российскими паспортами стало меньше. Во-вторых, серьезный обвал рубля в начале года привел к удорожанию недвижимости для россиян в Дубае.

Россияне выпали из тройки лидеров

В брокерской компании Betterhomes добавили, что в третьем квартале 2023 года россияне только закрыли пятерку крупнейших иностранных покупателей жилой недвижимости в Дубае. Для сравнения годом ранее в третьем квартале они возглавляли рейтинг по объему сделок. Следовательно, впервые со второго квартала 2022 года россияне не попали в тройку лидеров по версии Betterhomes.

Наибольший удар от спада активности россиян на рынке получил сектор элитной недвижимости, где цена за объект стартует от 10 миллионов долларов. Ведь в прошлом году вопрос цены для них просто отсутствовал. Об этом рассказал глава брокерской компании Unique Properties. По его оценке, количество сделок в его фирме с россиянами уменьшилось на 15%, а их стоимость упала на 50%.

В то же время инвесторы из других стран все больше интересуются недвижимостью в ОАЭ. Специалисты утверждают, что речь идет о клиентах с США, Европы, Китая и Сингапура. Ключевые преимущества, которые предлагает им этот рынок – налоги и безопасность.