Проте реальний бум на ринку нерухомості в ОАЕ росіяни спричинили у 2022 році. Одна з головних причин – запровадження санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

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Росіяни купують менше нерухомості в ОАЕ

У компанії CBRE Group Inc. повідомили, що саме покупці з російськими паспортами були частиною досить стрімкого відновлення ринку нерухомості в ОАЕ після пандемії коронавірусу. Загалом за останні два роки вартість житла виросла приблизно на 30%.

За словами рієлтора, який займається елітною нерухомістю в ОАЕ, росіяни уже стали нетто-продавцями. Річ у тому, що вони займаються репатріацією своїх коштів після великих прибутків на ринку нерухомості або виходять з угод, які їм більше не по кишені.

Засновник компанії Driven Properties заявив, що вони навіть вийшли на прибутковий рівень. Повідомляють, що з червня по серпень російські громадяни, які є клієнтами цієї фірми, придбали нерухомості майже на 40 мільйонів доларів або 146,4 мільйона дирхамів, тоді як продали на 276 мільйонів дирхамів за аналогічний період.

До теми! Проте ситуація почала поступово змінюватися. По-перше, за останні кілька місяців покупців з російськими паспортами стало менше. По-друге, серйозний обвал рубля у з початку року призвів до подорожчання нерухомості для росіян у Дубаї.

Росіяни випали з трійки лідерів

У брокерській компанії Betterhomes додали, що у третьому кварталі 2023 року росіяни лише закрили п'ятірку найбільших іноземних покупців житлової нерухомості в Дубаї. Для порівняння, роком раніше у третьому кварталі вони очолювали рейтинг за обсягом угод. Відтак, вперше з другого кварталу 2022 року росіяни не потрапили до трійки лідерів за версією Betterhomes.

Найбільший удар від спаду активності росіян на ринку отримав сектор елітної нерухомості, де ціна за об'єкт стартує від 10 мільйонів доларів. Адже торік питання ціни для них просто було відсутнє. Про це розповів очільник брокерської компанії Unique Properties. За його оцінкою, кількість угод в його фірмі з росіянами зменшилася на 15%, а їхня вартість впала на 50%.

Водночас інвестори з інших країн все більше цікавляться нерухомістю в ОАЕ. Фахівці стверджують, що йдеться про клієнтів з США, Європи, Китаю та Сінгапуру. Ключові переваги, які пропонує їм цей ринок, – податки та безпека.