Прежде всего следует добавить, что речь идет об объектах недвижимости в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, которые стоят от 10 миллионов долларов. В целом с января по сентябрь 2023 года этот рынок заработал почти 5 миллиардов долларов.
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Бум на рынке элитной недвижимости в Дубае
Согласно последнему отчету, за третий квартал 2023 года объемы продаж в секторе элитной недвижимости оценивают почти в 1,6 миллиарда долларов. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 1,3 миллиарда долларов за аналогичный период. Добавляют, что чаще всего покупают дома за наличные деньги.
Крупнейший город ОАЭ стремится привлекать людей и капитал, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост в рамках новой модели, ориентированной на следующие факторы:
- Инвестиции в недвижимость;
- Туризм;
- Притоки иностранного капитала.
Бум на рынке недвижимости в Дубае поддерживают россияне. Дело в том, что среди них растет спрос во время полномасштабной войны России против Украины. Еще одна причина – более простые правила проживания.
Что еще стоит знать о российских активах в ОАЭ:
- Еще в июне 2022 года Объединенные Арабские Эмираты стали убежищем для суперяхт и самолетов российских олигархов. Также именно в этой стране они хоронили свои "грязные деньги" от санкций Запада ;
- Также в начале 2023 года ОАЭ выдали лицензию для иностранного банка. Это стал русский кредитор. Речь идет о МТС Банке. Это решение привело к серьезной обеспокоенности в США и Европе. На Западе были озабочены тем, что ОАЭ могут стать новой финансовой гаванью для России.