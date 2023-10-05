Прежде всего следует добавить, что речь идет об объектах недвижимости в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, которые стоят от 10 миллионов долларов. В целом с января по сентябрь 2023 года этот рынок заработал почти 5 миллиардов долларов.

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Бум на рынке элитной недвижимости в Дубае

Согласно последнему отчету, за третий квартал 2023 года объемы продаж в секторе элитной недвижимости оценивают почти в 1,6 миллиарда долларов. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 1,3 миллиарда долларов за аналогичный период. Добавляют, что чаще всего покупают дома за наличные деньги.

Следует выделить! В компании Knight Frank добавили, что общее количество сделок о продаже объектов элитной недвижимости, стоимость которых стартует от 10 миллионов долларов, с начала 2023 года достиг рекордного уровня. Речь идет о 277 сделках. Таким образом, этот город в первом полугодии подтвердил свой статус передового рынка для продажи элитной недвижимости. Нью-Йорк, Лондон и Гонконг.

Крупнейший город ОАЭ стремится привлекать людей и капитал, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост в рамках новой модели, ориентированной на следующие факторы:

Инвестиции в недвижимость;

Туризм;

Притоки иностранного капитала.

Бум на рынке недвижимости в Дубае поддерживают россияне. Дело в том, что среди них растет спрос во время полномасштабной войны России против Украины. Еще одна причина – более простые правила проживания.

Что еще стоит знать о российских активах в ОАЭ: