Курс биткоина продолжает устанавливать все новые и новые рекорды. Начало 2021 не стал исключением. О динамике развития криптовалюты – читайте дальше.

Биткоин официально можно считать фаворитом года. Всего за несколько месяцев 2021 стоимость криптовалюта выросла на 100%. В частности, в марте - на 27%.

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Динамичное развитие

Сейчас курс биткоина уверенно идет к отметке в 60 тысяч долларов. Все это происходит на фоне признания криптовалюта институтами и платежными системами. Кроме того, криптовалюта привлекают все больше внимания инвесторов различных категорий.

В частности, по данным CoinDesk, в течение 31 марта биткоин вырос в цене с 58 344 тысяч долларов к 58 968 тысяч долларов. И этот процесс продолжается. Вполне возможно, что курс биткоина до конца текущего года достигнет отметки в 100 тысяч долларов.

По словам ведущего экономиста Investing.com Самуэля Индира, для биткоина открываются новые перспективы.

Обмен ролями

Интерес к криптовалютам со стороны традиционных игроков на рынке вырос из-за пандемии коронавируса и кризиса. По словам инвестиционного директора Soros Fund Management Дон Фицпатрик, игроки с Уолл-стрит начали более серьезно относиться к биткоину, поскольку опасались обесценения фиатних валют.

Фиатние деньги – тип денег или валюты, ценность которых зависит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа (fiat) использование их в качестве средства платежа. К примеру, долар, євро или гривна.

Одна из крупнейших платежных компаний Visa объявила, что начнет принимать расчеты криптовалюта – стейблкоинами с использованием криптоплатформы Crypto.com и банка цифровых активов Anchorage.

С начала года стоимость биткоина выросла на 100% / Фото unsplash

В конце марта компания PayPal Holdings анонсировала начало работы с цифровыми валютами. Речь идет о том, что в США клиенты PayPal смогут оплачивать покупки криптовалютой. Пилотный проект стартовал 30 марта.

Тогда как биржевой оператор CME Group сообщил о планах запустить микрофьючерсы на биткоин. Начало торгов на бирже запланировано на 3 мая.

Фьючерсный контракт – стандартный документ, который удостоверяет обязательство приобрести базовый актив в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен на момент выполнения обязательств сторонами контракта.

Рынком криптовалют также заинтересовались крупнейшие инвестиционные банки Уолл-стрит. В частности, речь идет о Goldman Sachs Group , который намерен во втором квартале 2021 года предложить своим "особым" клиентам возможность инвестировать средства в цифровые валюты.

На этой неделе разработчику блокчейн-технологий Dapper Labs Inc удалось привлечь 305 миллионов долларов инвестиций. Вкладчиками стали и несколько известных людей:

Майкл Джордан,

Кевин Дюрант,

Эштон Кетчер,

Уилл Смит.

Один из основателей и бывший главный исполнительный директор криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли отметил, что на фоне мощного тренда на криптовалюту курс биткоина может подняться до 300 тысяч долларов.

Однако, он предупредил, если рыночный "пузырь" лопнет, то это приведет к снижению стоимости биткоина в течение следующих нескольких лет.

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Сколько может стоить биткоин

Одним из самых оптимистичных является прогноз главы MicroStrategy Майкла Сейлора, который считает, что курс биткоина имеет все шансы достичь отметки в 5 миллионов долларов. При таких условиях, капитализация цифровой валюты будет колебаться в пределах 100 триллионов долларов.

Известный трейдер Питер Брандт прогнозирует, что биткоин вырастет в цене более чем на 250% в пределах текущего цикла.

Тогда как старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что стоимость цифровой валюты до конца текущего года будет составлять почти 400 тысяч долларов.