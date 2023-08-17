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Новий обвал на Московській фондовій біржі

У середу, 16 серпня, на Московській фондовій біржі зафіксували досить істотний спад. Індекс MOEX знизився до 3035 пункти (приблизно на 3%). Таким чином, цей показник обвалився до найслабшої позиції з жовтня 2022 року.

Пізніше Індекс Московської біржі зумів трохи відновити позиції, але це сприяло зміні загальної динаміки. Найбільші втрати на піку знецінення зафіксували такі компанії:

Россєті" (-4,12%);

ВК (-3,82%);

"РусАл" (-3,74%);

"Аерофлот" (-3,57%);

НЛМК (-3,56%).

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На момент створення цього матеріалу, Індекс Московської біржі також демонструє від'ємну динаміку. Наразі цей показник зупинився на рівні 3035,55 пункту, за даними CNBC. Загалом найбільший обвал зафіксували 24 лютого 2022 року. Тоді Індекс MOEX становив 1681,55 пункту.