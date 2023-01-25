Речь идет о проекте Koto, который сейчас известен под названием The Credit Thing. По словам Гороховского, вместе с Михаилом Рогальским они инвестировали в финтех стартап 14 миллионов фунтов. Также партнеры привлекли несколько раундов инвестиций.

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Гороховский рассказал о проекте в Великобритании

Банкир добавил, что финтех компания пока не занимается кредитованием в Великобритании, но имеет соответствующую лицензию. В то же время в этих условиях стартап не может сформировать портфель, который реально было бы рефинансировать.

Для этого нужно выдать примерно 20-30 миллионов фунтов кредитного портфеля. При правильном управлении этот "горшок" способен варить самостоятельно,

– заявил украинский бизнесмен.

Гороховский также сообщил, что в настоящее время компания не имеет возможности дойти до такого уровня. Кроме того, по его словам, The Credit Thing может стать частью проекта в Польше.

Ведь лицензия для кредитования – крайне мощное усиление. В частности, у компании Revolut со штаб-квартирой в Лондоне, несмотря на свой масштаб, нет разрешения для кредитования.

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В то же время, он подчеркнул, если еще одна попытка выйти на рынок Европы окажется неудачной, то они пока не готовы функционировать в развитых странах. Напомним, что недавно Олег Гороховский рассказал, в каких валютах хранит деньги, а также назвал лучшее решение для экономики после 24 февраля 2022 года.