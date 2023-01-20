В последнем интервью Олег Гороховский заявил, что все свои деньги хранит в банках. Такой выбор он объяснил удобством и безопасностью, однако решил не сообщать, каким состоянием владеет.

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Гороховский о собственных сбережениях и лучшем решении для экономики

На сегодня бизнесмен выбирает для этой цели доллар США и евро. Он добавил, что украинская гривна не выполняет функцию сохранения, поскольку уровень непредсказуемости в экономике очень высок.

К теме! По состоянию на 20 января 2022 года купить наличный доллар в банках можно за 40,55 гривны, а продать – за 40,05 гривны. Что касается евро, то банки покупают валюту по 42,60 гривны, а продают в среднем по 43,30 гривны.

Соучредитель Monobank также прокомментировал ситуацию в банковском секторе, сложившуюся после начала полномасштабного вторжения России. В частности, вопрос журналиста о том, что многие в современных реалиях все больше предпочитают наличные деньги ввиду рисков.

По словам Гороховского, он не замечает такую тенденцию, поскольку клиенты поняли, что банки достаточно надежны. Еще одно решение, которое имело положительный эффект, – гарантирование всех вкладов в банках государством на время войны.

Я считаю, что в экономике это было одним из главных решений. Война открыла хорошую черту: когда нам тяжело, мы можем что-то делать без бюрократии,

– подчеркнул бизнесмен.

Благодаря этому шагу клиенты решили не забирать свои деньги из банков, поэтому сектору удалось избежать кризиса ликвидности, которого опасались в конце февраля 2022 года. Гороховский также добавил, если бы в феврале – марте страну охватила бы еще и банковская паника, то ситуация была бы существенно сложнее.