В последнем интервью Олег Гороховский заявил, что все свои деньги хранит в банках. Такой выбор он объяснил удобством и безопасностью, однако решил не сообщать, каким состоянием владеет.
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Гороховский о собственных сбережениях и лучшем решении для экономики
На сегодня бизнесмен выбирает для этой цели доллар США и евро. Он добавил, что украинская гривна не выполняет функцию сохранения, поскольку уровень непредсказуемости в экономике очень высок.
Соучредитель Monobank также прокомментировал ситуацию в банковском секторе, сложившуюся после начала полномасштабного вторжения России. В частности, вопрос журналиста о том, что многие в современных реалиях все больше предпочитают наличные деньги ввиду рисков.
По словам Гороховского, он не замечает такую тенденцию, поскольку клиенты поняли, что банки достаточно надежны. Еще одно решение, которое имело положительный эффект, – гарантирование всех вкладов в банках государством на время войны.
Я считаю, что в экономике это было одним из главных решений. Война открыла хорошую черту: когда нам тяжело, мы можем что-то делать без бюрократии,
– подчеркнул бизнесмен.