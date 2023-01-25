Йдеться про проєкт Koto, який зараз відомий під назвою The Credit Thing. За словами Гороховського, разом з Михайлом Рогальським вони інвестували у фінтех стартап 14 мільйонів фунтів. Також партнери залучили кілька раундів інвестицій.

Зверніть увагу Роби, як Баффет: до яких порад легендарного інвестора варто прислухатися українцям

Гороховський розповів про проєкт у Великій Британії

Банкір додав, що фінтех компанія наразі не займається кредитуванням у Великій Британії, але вона має відповідну ліценцію. Водночас у цих умовах стартап не може сформувати портфель, який реально було б рефінансувати.

Для цього потрібно видати приблизно 20 – 30 мільйонів фунтів кредитного портфеля. За правильного управління цей "горщик" здатний варити самостійно,

– заявив український бізнесмен.

Гороховський також повідомив, що наразі компанія не має можливості дійти до такого рівня. На сьогодні цей проєкт працює у дебетовому режимі. Крім того, за його словами, The Credit Thing у майбутньому може стати частиною проєкту у Польщі.

Адже ліцензія для кредитування – це вкрай потужне підсилення. Зокрема, компанія Revolut зі штаб-квартирою у Лондоні, попри свій масштаб, не має дозволу для кредитувати.

До теми! Нацбанк анонсував перехід на нове покоління системи електронних платежів. Нововведення почне діяти 1 квітні 2023 року. Додають, що завдяки цьому банки та бізнеси в Україні отримають нові можливості, зможуть підвищити рівень безпеки, а також на ринку зафіксують посилення конкуренції між учасниками.

Водночас він підкреслив, якщо ще одна спроба вийти на ринок Європи виявиться невдалою, то вони поки не готові функціонувати у розвинених країнах. Нагадаємо, що нещодавно Олег Гороховський розповів, у яких валютах зберігає гроші, а також назвав найкраще рішення для економіки після 24 лютого 2022 року.