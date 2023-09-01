О планах Monobank бизнесмен заявил во время третьего саммита Крымской платформы, поскольку они напрямую касаются оккупированного полуострова.
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Monobank планирует открыть единственное физическое отделение
Гороховский объяснил, что политика банка состоит в том, чтобы предоставлять максимально удобные и доступные услуги своим клиентам. Поэтому в целом стратегия Monobank по работе без физических отделений не изменится, но есть исключение.
Есть одно место, где мы мечтаем открыть физическое отделение. Это Крым. Мы обещаем сделать это в течение месяца после деоккупации,
– заявил Олег Гороховский.
Напомним, что на Крымской платформе заявили об открытии портала для бизнесов, готовых присоединиться к возобновлению Крыма после его освобождения от российских оккупантов.
Больше новостей о Monobank:
- Украинский банк создал специальную карту в рамках совместного проекта с сетью супермаркетов "АТБ". Таким образом, клиенты банка и посетители АТБ смогут извлекать выгоду от покупок картой и более легкий доступ к услугам банка;
- Инвестиционный проект Mono Inevst перестал существовать в середине лета 2023 года. Главная причина - санкции СНБО против партнера Mono. Речь идет об одном из самых популярных европейских онлайн-брокеров. Exante ;
- Добавим, что в Украине НБУ снова разрешил банкам продавать валюту онлайн. Кредиторы почти сразу возобновили эту услугу. В частности, "ПриватБанк" и Monobank.