О планах Monobank бизнесмен заявил во время третьего саммита Крымской платформы, поскольку они напрямую касаются оккупированного полуострова.

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Monobank планирует открыть единственное физическое отделение

Гороховский объяснил, что политика банка состоит в том, чтобы предоставлять максимально удобные и доступные услуги своим клиентам. Поэтому в целом стратегия Monobank по работе без физических отделений не изменится, но есть исключение.

Есть одно место, где мы мечтаем открыть физическое отделение. Это Крым. Мы обещаем сделать это в течение месяца после деоккупации,

– заявил Олег Гороховский.

Напомним, что на Крымской платформе заявили об открытии портала для бизнесов, готовых присоединиться к возобновлению Крыма после его освобождения от российских оккупантов.

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