Выгодная карта MONO – АТБ

Как сообщил соучредитель Олег Гороховский monobank, запускает кобрендовую карточку в сотрудничестве с АТБ.

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Он добавляет, что по предложению АТБ-Маркет monobank объединит усилия для того, чтобы клиенты банка и посетители АТБ получили выгоду от покупок картой и более легкий доступ к услугам банка.

Важно! Карта будет называться MONO – АТБ. Это будет все та же карта от mono, но при расчете ею пользователям будут автоматически начисляться дополнительные скидки на позиции в сети АТБ.

Как получить карту

Дополнительные скидки можно получить, приобретя карту в АТБ и активировать ее через приложение. Ее стоимость будет составлять 50 гривен. Впрочем, эти средства впоследствии возвращаются на карточку после активизации.

Обратите внимание! В течение одной – двух недель карточки появятся на полках всех магазинов АТБ.