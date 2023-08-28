Выгодная карта MONO – АТБ
Как сообщил соучредитель Олег Гороховский monobank, запускает кобрендовую карточку в сотрудничестве с АТБ.
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Он добавляет, что по предложению АТБ-Маркет monobank объединит усилия для того, чтобы клиенты банка и посетители АТБ получили выгоду от покупок картой и более легкий доступ к услугам банка.
Как получить карту
Дополнительные скидки можно получить, приобретя карту в АТБ и активировать ее через приложение. Ее стоимость будет составлять 50 гривен. Впрочем, эти средства впоследствии возвращаются на карточку после активизации.
- Кешбеки по категории "Продукты и супермаркеты" будут начисляться независимо от скидок АТБ.
- Уже существующую карту перевыпускать не будут, будем отдавать карту АТБ в Wallet Apple/GooglePay.
- Так же будущие карты партнеров будут добавляться допкартой в Wallet, а счет у всех карт будет общий – счет черной карты.