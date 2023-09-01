Про плани Monobank бізнесмен заявив під час третього саміту Кримської платформи, оскільки вони безпосередньо стосуються наразі окупованого півострова.
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Monobank планує відрити єдине фізичне відділення
Гороховський пояснив, що політика банку полягає у тому, щоб надавати максимально зручні та доступні послуги для своїх клієнтів. Тому в цілому стратегія Monobank щодо роботи без фізичних відділень не зміниться, але є виняток.
Є одне місце, де ми мріємо відкрити фізичне відділення. Це Крим. Ми обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації,
– заявив Олег Гороховський.
Нагадаємо, що на Кримській платформі заявили про відкриття порталу для бізнесів, які готові приєднатися до відновлення Криму після його звільнення від російських окупантів.
Більше новин про Monobank:
- Український банк створив спеціальну картку у рамках спільного проєкту з мережею супермаркетів "АТБ". Таким чином, клієнти банку та відвідувачі АТБ зможуть отримувати вигоду від покупок карткою та легший доступ до послуг банку;
- Інвестиційний проєкт Mono Inevst припинив існувати у середині літа 2023 року. Головна причина – санкції РНБО проти партнера Mono. Йдеться про одного із найпопулярніших європейських онлайн-брокерів – Exante;
- Додамо, що в Україні НБУ знову дозволив банкам продавати валюту онлайн. Кредитори майже відразу відновили цю послугу. Зокрема, "ПриватБанк" та Monobank.