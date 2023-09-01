Про плани Monobank бізнесмен заявив під час третього саміту Кримської платформи, оскільки вони безпосередньо стосуються наразі окупованого півострова.

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Monobank планує відрити єдине фізичне відділення

Гороховський пояснив, що політика банку полягає у тому, щоб надавати максимально зручні та доступні послуги для своїх клієнтів. Тому в цілому стратегія Monobank щодо роботи без фізичних відділень не зміниться, але є виняток.

Є одне місце, де ми мріємо відкрити фізичне відділення. Це Крим. Ми обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації,

– заявив Олег Гороховський.

Нагадаємо, що на Кримській платформі заявили про відкриття порталу для бізнесів, які готові приєднатися до відновлення Криму після його звільнення від російських окупантів.

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