Украинские банки уже отреагировали на последние изменения. В частности, речь идет о "ПриватБанке".

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В Украине возобновили продажу валюты онлайн

"ПриватБанк" возобновил продажу валюты в Приват24, но эта процедура будет проходить с учетом новых требований и лимитов от НБУ. При покупке валюты онлайн, средства будут зачисляться на валютные карты или счета.

Следует учесть, что продажа валюты онлайн осуществляется по текущему курсу банка. Для того чтобы провести эту операцию в Приват24 нужно сделать следующие шаги:

Зайти в меню Переводы

Найти кнопку "Перевод на карту";

Выбрать гривневую карту, с которой спишут деньги и карту в долларах США или евро, на которую будет зачислена иностранная валюта.

Актуально! В Украине команды "ПриватБанка" и Visa запустили уникальный проект. Речь идет о программе цифровой аутентификации платежей в электронной торговле. Добавим, что это произошло впервые в мире.

На момент создания этого материала, приобрести 1 доллар у ПриватБанка можно за 37,45 гривны. В то время как стоимость одного евро составляет 44,66 гривны, согласно официальному сайтом кредитор.

В Monobank и UKRSIBBANK также подтвердили восстановление услуги продажи иностранной валюты в онлайн формате. Добавим, что НБУ установил лимит на максимальную сумму для таких операций. 50 тысяч гривен в эквиваленте.