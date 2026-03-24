НБУ готовится выпустить новые 20 гривен: что известно

НБУ планирует выпустить новую памятную монету. Она будет иметь номинал – 20 гривен. Известно, что она появится в августе. Ее посвятят Дню Независимости Украины.

Что известно о новой монете НБУ?

Эта монета получит название "К 35-летию Независимости Украины", сообщает НБУ.

Уже известно, что эта монета:

была изготовлена из серебра;

серебро для этой монеты будет иметь 925-ю пробу;;

ожидается, что тираж составит – до 5 000 экземпляров.

Монета будет довольно массивная:

ее диаметр будет составлять 50 миллиметров;

а масса драгоценного металла в чистоте – 62,2 грамма.

Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Там уже представлены такие образцы, как:

монета "Наш герб";

"Наш флаг";

"Наш гимн".

Эту серию НБУ начал выпускать еще в 2022 году. Основной идеей является посвящение символам Украины, где отражена национальная идея, сообщает Музей денег Нацбанк.

Памятные монеты являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций,

– указывает НБУ.

