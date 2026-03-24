Финансовые новости НБУ готовится выпустить новые 20 гривен: что известно
24 марта, 06:00
НБУ готовится выпустить новые 20 гривен: что известно

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ планирует выпустить памятную монету номиналом 20 гривен ко Дню Независимости Украины в августе.
  • Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, имеет диаметр 50 мм, массу 62,2 г, и тираж до 5 000 экземпляров.

НБУ планирует выпустить новую памятную монету. Она будет иметь номинал – 20 гривен. Известно, что она появится в августе. Ее посвятят Дню Независимости Украины.

Что известно о новой монете НБУ?

Эта монета получит название "К 35-летию Независимости Украины", сообщает НБУ.

Читайте также Нападение на инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: в Центробанке Европы отреагировали на инцидент

Уже известно, что эта монета:

  • была изготовлена из серебра;
  • серебро для этой монеты будет иметь 925-ю пробу;;
  • ожидается, что тираж составит – до 5 000 экземпляров.

Монета будет довольно массивная:

  • ее диаметр будет составлять 50 миллиметров;
  • а масса драгоценного металла в чистоте – 62,2 грамма.

Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Там уже представлены такие образцы, как:

  • монета "Наш герб";
  • "Наш флаг";
  • "Наш гимн".

Эту серию НБУ начал выпускать еще в 2022 году. Основной идеей является посвящение символам Украины, где отражена национальная идея, сообщает Музей денег Нацбанк.

Памятные монеты являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций, 
– указывает НБУ.

Что еще важно знать о памятных монетах?

  • Памятные монеты имеют не только платежную функцию. Прежде всего они, полны культурным, историческим и нумизматическим смыслом. Именно на этих монетах изображены важные исторические фигуры, события, символы и так далее.

  • Изготавливаться такие монеты могут из различных материалов. В частности, из драгоценных и недрагоценных металлов. Это также влияет на конечную цену образца.

  • Эти памятные монеты чрезвычайно интересны для коллекционеров. Ведь они эксклюзивные. В частности, их ценность возрастает из-за ограниченного тиража. Заметим, что со временем цена некоторых таких монет ощутимо увеличивается. Поэтому это очень интересный вариант для инвестиций.