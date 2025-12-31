Что известно о новой монете НБУ?
Новая монета имеет номинал – 20 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярным в Украине, в частности среди украинских защитников и защитниц. Ведь именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость,
– отмечает регулятор.
Что изображено на аверсе монеты:
- вокруг паттерн с ММ-14 – "Рисунок маскировочного образца 2014 года" (это так называемый "пиксель" или "украинский пиксель");
- на фоне ММ-14 – лавровый венок, символизирующий победу.
А на реверсе:
- на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил;
- справа и слева расположены силуэты воинов ВСУ;
- также там можно увидеть символические вертолеты и противотанковые ежи.
Как выглядит новая монета НБУ / Иллюстрация Нацбанка
Интересно! На этой монете есть надпись "За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила" – это строки из поэмы Шевченко "Гайдамаки".
Реализация этой монеты пока не началась. Она запланирована на январь 2026 года.
Заметим, что это не первая монета с Архангелом Михаилом. Еще в ноябре регулятор представил новинку, выполненную в серебре, сообщает НБУ.
Национальный банк с радостью присоединился к замечательному проекту, ведь издание посвящается 120-й годовщине основания Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и 160-й годовщине со дня рождения его основателя – Андрея Шептицкого, духовного архангела украинского народа,
– указывал регулятор.
Какие еще монеты выпускал НБУ в 2025 году?
В ноябре НБУ выпустил памятную монету "Год Лошади". Она посвящена символу 2026 года по китайской астрологии. Интересно, что номинал этой монеты – 5 гривен, общий тираж – 80 000 штук.
Еще в сентябре НБУ ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины". Ее номинал – 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено 10 миллионов таких монет.