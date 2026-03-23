Что в ЕЦБ говорят о нападении на инкассаторов "Ощадбанка"?
Об этом отметила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, о чем говорится в ее ответе на письмо Андрея Пышного – главы Национального банка Украины.
В частности в регуляторе сообщили, что могут публично сообщить об ответе Кристин Лагард. Об этом пишет издание Европейская правда.
Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты,
– заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.
Подчеркивается, что Лагард в частности:
- пообещала обратить внимание президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на письмо от Нацбанка;
- поделиться с фон дер Ляйен собственными беспокойствами;
- лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии.
Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом,
– говорится в материале ЕП.
Напомним, что ранее Андрей Пышный уже сообщал, что Украина ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами.
В частности обращения были адресованы:
- руководству Европейского центрального банка;
- центральному банку Австрии;
- Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала;
- Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим.
Заметьте! Пышный отметил, что европейские партнеры и институты должны получить всю необходимую информацию и доступ к документам. Кроме того, они должны иметь возможность высказать свое мнение о ситуации.
Что еще следует знать о действующей ситуации?
- Напомним, что Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили. По возвращении был зафиксирован ряд повреждений оборудования.
- Однако и ценности средства в объеме 40 миллионов долларов США, 35 миллионе евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются в Венгрии. Там их незаконно удерживают.