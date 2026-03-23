Что в ЕЦБ говорят о нападении на инкассаторов "Ощадбанка"?

Об этом отметила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, о чем говорится в ее ответе на письмо Андрея Пышного – главы Национального банка Украины.

В частности в регуляторе сообщили, что могут публично сообщить об ответе Кристин Лагард. Об этом пишет издание Европейская правда.

Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты,
– заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Подчеркивается, что Лагард в частности:

  1. пообещала обратить внимание президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на письмо от Нацбанка;
  2. поделиться с фон дер Ляйен собственными беспокойствами;
  3. лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии.

Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом,
– говорится в материале ЕП.

Напомним, что ранее Андрей Пышный уже сообщал, что Украина ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами.

В частности обращения были адресованы:

  • руководству Европейского центрального банка;
  • центральному банку Австрии;
  • Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала;
  • Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим.

Заметьте! Пышный отметил, что европейские партнеры и институты должны получить всю необходимую информацию и доступ к документам. Кроме того, они должны иметь возможность высказать свое мнение о ситуации.

Что еще следует знать о действующей ситуации?

  • Напомним, что Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили. По возвращении был зафиксирован ряд повреждений оборудования.
  • Однако и ценности средства в объеме 40 миллионов долларов США, 35 миллионе евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются в Венгрии. Там их незаконно удерживают.