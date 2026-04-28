Финансы Финансовые новости Новые 10 гривен: НБУ уже готовится их выпустить
28 апреля, 06:00
Новые 10 гривен: НБУ уже готовится их выпустить

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 гривен под названием "Червона рута – голос поколений".
  • Монета будет изготовлена из серебра 925 пробы.

НБУ готовится выпустить новую монету. Она будет иметь номинал – 10 гривен. Это еще одна памятная монета в коллекции НБУ, в чем именно особенность этого экземпляра, читайте дальше.

Что известно о новой монете НБУ?

Название этой монеты: "Червона рута – голос поколений", сообщается в плане НБУ.

Читайте также Официальный курс валют в конце месяца: что будет с долларом и евро 27 апреля

Важно! Ожидаемая масса в чистоте этой монеты – 31,1 грамма.

Что еще уже известно об этой монете:

  • материал ее изготовления – серебро 925 пробы;
  • ожидаемый диаметр – 38,6 миллиметра;
  • тираж – до 10 000 штук;
  • месяц выпуска – сентябрь.

Будет принадлежать этот экземпляр к серии "Украинское наследие". Неудивительно, ведь "Червона рута" является чрезвычайно важной для украинцев.

Заметим, серию "Украинское наследие" НБУ начал реализовывать в 2005 году. Именно в нее вошли знаковые экземпляры. В частности:

Что важно знать о памятных монетах НБУ?

  • Памятные монеты изготавливают из различных материалов. То есть, как драгоценных, так и недрагоценных металлов.

  • Основная ценность этих монет именно культурная. Кроме этого, они являются исторически важными – ведь отражают символы эпохи.

  • Лучше реализовывать такие монеты среди коллекционеров. Ведь, если пытаться ими рассчитываться в обычной жизни, то их ценность оценивается номинальной стоимостью.

