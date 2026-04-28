Новые 10 гривен: НБУ уже готовится их выпустить

НБУ готовится выпустить новую монету. Она будет иметь номинал – 10 гривен. Это еще одна памятная монета в коллекции НБУ, в чем именно особенность этого экземпляра, читайте дальше.

Что известно о новой монете НБУ?

Название этой монеты: "Червона рута – голос поколений", сообщается в плане НБУ.

Важно! Ожидаемая масса в чистоте этой монеты – 31,1 грамма.

Что еще уже известно об этой монете:

материал ее изготовления – серебро 925 пробы;

ожидаемый диаметр – 38,6 миллиметра;

тираж – до 10 000 штук;

месяц выпуска – сентябрь.

Будет принадлежать этот экземпляр к серии "Украинское наследие". Неудивительно, ведь "Червона рута" является чрезвычайно важной для украинцев.

Заметим, серию "Украинское наследие" НБУ начал реализовывать в 2005 году. Именно в нее вошли знаковые экземпляры. В частности:

