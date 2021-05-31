Диссонанс спроса и предложения на рынке драгоценных металлов вышел на новый уровень. Дефицит серебра вызвало ряд проблем для Монетного двора США.
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Глобальная нехватка серебра
Рекордный спрос и безумная нагрузка на официальный сайт Монетного двора США вызвали "аномалии". В связи с нестандартной ситуацией не все клиенты смогли завершить свои транзакции. Монетный двор США временно прекратил принимать заказы на приобретение определенных категорий серебряных монет. Этот прием должен был стартовать в июне. На данный момент стоимость серебра остановилась на уровне 28 долларов за унцию.
Стоимость серебра на бирже / Инфографика Monex
Сейчас спрэд между физическим серебром, речь идет о монету "American Eagle", и котировками фьючерсов на металл опустился ниже 2,5 доллара за унцию. Однако, на официальном сайте крупнейшего в мире интернет-магазина драгоценных металлов APMEX стоимость этой монеты стартует от 38 долларов за штуку. Это на 10 долларов больше, чем биржевые цены на драгоценный металл.