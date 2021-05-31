Диссонанс спроса и предложения на рынке драгоценных металлов вышел на новый уровень. Дефицит серебра вызвало ряд проблем для Монетного двора США.

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Глобальная нехватка серебра

Рекордный спрос и безумная нагрузка на официальный сайт Монетного двора США вызвали "аномалии". В связи с нестандартной ситуацией не все клиенты смогли завершить свои транзакции. Монетный двор США временно прекратил принимать заказы на приобретение определенных категорий серебряных монет. Этот прием должен был стартовать в июне. На данный момент стоимость серебра остановилась на уровне 28 долларов за унцию.

Стоимость серебра на бирже / Инфографика Monex

GlobalData информирует, что в 2020 году производство серебра сократилось на 2,4%. Таким образом, отрасль снижает обороты четвертый год подряд. Еще одной проблемой является уменьшение запасов руды. Несмотря на все прогнозируют, что в 2021 году производство серебра на мировом уровне вырастет на 8,1%.

Сейчас спрэд между физическим серебром, речь идет о монету "American Eagle", и котировками фьючерсов на металл опустился ниже 2,5 доллара за унцию. Однако, на официальном сайте крупнейшего в мире интернет-магазина драгоценных металлов APMEX стоимость этой монеты стартует от 38 долларов за штуку. Это на 10 долларов больше, чем биржевые цены на драгоценный металл.

Спрэд Это разница между лучшими ценами покупки (бид) и продажи (аск) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).