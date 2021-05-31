Дисонанс попиту та пропозиції на ринку дорогоцінних металів вийшов на новий рівень. Дефіцит срібла спричинив низку проблем для Монетного двору США.

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Глобальна нестача срібла

Рекордний попит та шалене навантаження на офіційний сайт Монетного двору США спричинили "аномалії". У зв'язку з нестандартною ситуацією не всі клієнти змогли завершити свої транзакції. Монетний двір США тимчасово припинив приймати замовлення на придбання певних категорій срібних монет. Цей прийом мав стартувати у червні. На цю мить вартість срібла зупинилася на рівні 28 доларів за унцію.

Вартість срібла на біржі / Інфографіка Monex

GlobalData інформує, що у 2020 році виробництво срібла скоротилося на 2,4%. Таким чином, галузь знижує оберти четвертий рік поспіль. Ще однією проблемою є зменшення запасів руди. Попри все прогнозують, що у 2021 році виробництво срібла на світовому рівні виросте на 8,1%.

Наразі спред між фізичним сріблом, йдеться про монету "American Eagle", і котируваннями ф'ючерсів на метал опустився нижче 2,5 долара за унцію. Проте, на офіційному сайті найбільшого у світі інтернет-магазину дорогоцінних металів APMEX вартість цієї монети стартує від 38 доларів за штуку. Це на 10 доларів більше, ніж біржові ціни на дорогоцінний метал.

Спред Це різниця між найкращими цінами купівлі (бід) та продажу (аск) в один і той же момент часу на який-небудь актив (акцію, товар, валюту, ф'ючерс, опціон).

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