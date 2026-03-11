Старую украинскую гривну можно продать за почти 40 тысяч: как выглядит монета
- Монеты 1 гривна 1992 года с гладким гуртом гладким гуртом без надписи могут стоить от 12 000 до 37 000 гривен.
- Монета 1 гривна 2001 года разновидности 1АДг с гладким гуртом без надписей может стоить примерно 5 тысяч гривен.
Некоторые украинские монеты стоят чрезвычайно дорого. Дело не в номинале этих копеек. Высокая цена обусловлена именно эксклюзивностью части экземпляров.
Какие украинские копейки стоят дорого?
Дорого, в частности, можно продать некоторые монеты номиналами 1 гривна, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Важно! Высокая цена на эти монеты возникает из-за того, что на них есть определенные нюансы – своеобразный брак. Также играют роль тираж, объем драгоценных металлов в сплаве, год выпуска и другие факторы, отмечает "Радабанк".
Например, от 12 000 до 37 000 гривен можно вручить за:
- монету 1992 года;
- которая относится к разновидности 1.1ААг;
- если у нее гладкий гурт без надписи.
На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей,
– указывают специалисты.
Примерно 5 тысяч гривен можно получить за 1 гривну разновидности 1АДг, выпущенную в 2001 году. Эта монета имеет гладкий гурт без надписей.
Обратите внимание! Эта гривна редкая. Именно ее чрезвычайно часто подделывают.
Они (мошенники – 24 Канал) спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал имеет вес 6,8 граммов, диаметр 26 миллиметров,
– говорится в сообщении.
Какое решение, относительно гривен принял НБУ?
Со 2 марта начало действовать новое решение НБУ. Согласно ему, изымаются из обращения банкноты номиналами: 1, 2, 5 и 10 гривен. Речь идет именно об образцах 2003 – 2007 годов.
Указанные гривны заменяются на монеты соответствующих номиналов. Обменять устаревшие купюры можно в банках и подразделениях НБУ. Важно успеть сделать это до конца определенного срока.