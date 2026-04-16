НБУ выпустит монету из чистого серебра: что известно о новинке
- НБУ выпустит новую серебряную монету 999 пробы в мае, номиналом 10 гривен.
- Монета под названием "Украинский авангард. Александра Экстер" будет частью серии "Украинское наследие" и посвящена известной украинской художнице.
В мае НБУ выпустит новую монету. Она будет изготовлена из серебра высокой пробы. Что уже известно о новой драгоценной монете, читайте дальше.
Какой будет новая монета НБУ?
Новая монета будет изготовлена из серебра 999 пробы, сообщает НБУ.
Кроме этого, уже известно, что эта монета:
- будет в форме восьмиугольника;
- ее номинал – 10 гривен;
- будет иметь массу металла в чистоте – 31,1 грамма;
- ее ожидаемый тираж – до 10 000 штук.
Название этой монеты "Украинский авангард. Александра Экстер". Она посвящена легендарной украинской художнице. Экстер известна в частности, тем, что она является одной из соосновательниц стиля "ар-деко".
Обратите внимание! Эта монета станет частью серии "Украинское наследие".
Заметим, эту серию НБУ начал еще в 2005 году. В нее вошло значительное количество монет, сообщает НБУ. В частности такие экземпляры как:
- "Сорочинская ярмарка";
- "Украинская писанка";
- "Украинский балет";
- "Гопак";
- "Украинская вышиванка";
- "Щедрик" и так далее.
Что важно знать о монетах НБУ?
Монеты НБУ могут быть изготовлены из абсолютно разных металлов. Как драгоценных, так и – недрагоценных.
Основная функция этих монет не платежная. Первоначально, они имеют исторический, культурный и нумизматический смысл.
Если этими монетами рассчитываться, то они соответствуют номиналу, независимо от материала изготовления и эксклюзивности. Другое дело, если речь идет о коллекционерах. При определении цены они не только учитывают вышеперечисленные нюансы, но и другие факторы, в частности, состояние экземпляра.