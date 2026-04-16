НБУ выпустит монету из чистого серебра: что известно о новинке

В мае НБУ выпустит новую монету. Она будет изготовлена из серебра высокой пробы. Что уже известно о новой драгоценной монете, читайте дальше.

Какой будет новая монета НБУ?

Новая монета будет изготовлена из серебра 999 пробы, сообщает НБУ.

Кроме этого, уже известно, что эта монета:

будет в форме восьмиугольника;

ее номинал – 10 гривен;

будет иметь массу металла в чистоте – 31,1 грамма;

ее ожидаемый тираж – до 10 000 штук.

Название этой монеты "Украинский авангард. Александра Экстер". Она посвящена легендарной украинской художнице. Экстер известна в частности, тем, что она является одной из соосновательниц стиля "ар-деко".

Обратите внимание! Эта монета станет частью серии "Украинское наследие".

Заметим, эту серию НБУ начал еще в 2005 году. В нее вошло значительное количество монет, сообщает НБУ. В частности такие экземпляры как:

"Сорочинская ярмарка";

"Украинская писанка";

"Украинский балет";

"Гопак";

"Украинская вышиванка";

"Щедрик" и так далее.

