Финансы / НБУ выпустит монету из чистого серебра: что известно о новинке
16 апреля, 19:12
Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ выпустит новую серебряную монету 999 пробы в мае, номиналом 10 гривен.
  • Монета под названием "Украинский авангард. Александра Экстер" будет частью серии "Украинское наследие" и посвящена известной украинской художнице.

В мае НБУ выпустит новую монету. Она будет изготовлена из серебра высокой пробы. Что уже известно о новой драгоценной монете, читайте дальше.

Какой будет новая монета НБУ?

Новая монета будет изготовлена из серебра 999 пробы, сообщает НБУ.

Кроме этого, уже известно, что эта монета:

  • будет в форме восьмиугольника;
  • ее номинал – 10 гривен;
  • будет иметь массу металла в чистоте – 31,1 грамма;
  • ее ожидаемый тираж – до 10 000 штук.

Название этой монеты "Украинский авангард. Александра Экстер". Она посвящена легендарной украинской художнице. Экстер известна в частности, тем, что она является одной из соосновательниц стиля "ар-деко".

Обратите внимание! Эта монета станет частью серии "Украинское наследие".

Заметим, эту серию НБУ начал еще в 2005 году. В нее вошло значительное количество монет, сообщает НБУ. В частности такие экземпляры как:

  • "Сорочинская ярмарка";
  • "Украинская писанка";
  • "Украинский балет";
  • "Гопак";
  • "Украинская вышиванка";
  • "Щедрик" и так далее.

Что важно знать о монетах НБУ?

  • Монеты НБУ могут быть изготовлены из абсолютно разных металлов. Как драгоценных, так и – недрагоценных.

  • Основная функция этих монет не платежная. Первоначально, они имеют исторический, культурный и нумизматический смысл.

  • Если этими монетами рассчитываться, то они соответствуют номиналу, независимо от материала изготовления и эксклюзивности. Другое дело, если речь идет о коллекционерах. При определении цены они не только учитывают вышеперечисленные нюансы, но и другие факторы, в частности, состояние экземпляра.