Сколько стоит лом серебра сейчас?

Цена лома серебра зависит от пробы. Ведь этот показатель указывает на долю "чистого" металла в сплаве, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

9 сентября стоимость 1 грамма серебра без НДС, в зависимости от пробы, изменилась так:

375 проба: 19,31 гривны за грамм;

500 проба: 25,75 гривны за грамм;

750 проба: 38,63 гривны за грамм;

800 проба: 41,20 гривны за грамм;

830 проба: 42,75 гривны за грамм;

875 проба: 45,06 гривны за грамм;

900 проба: 46,35 гривны за грамм;

916 проба: 47,17 гривны за грамм;

925 проба: 47,64 гривны за грамм;

960 проба: 49,44 гривны за грамм;

999 проба: 51,45 гривны за грамм.

Лайфхак! Чтобы узнать точное количество чистого серебра, благодаря пробе, можно разделить это значение на 10. Тогда вы получите соответствующий процент. Например, если проба 750, количество чистого серебра – 75%.

Какая цена серебра в банке сейчас?

Стоимость серебра зависит от чистоты металла:

Банковское серебро сейчас имеет цену – 54,21 гривны за грамм.

Банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 51,50 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы сейчас?