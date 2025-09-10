Сколько стоит лом серебра сейчас?
Цена лома серебра зависит от пробы. Ведь этот показатель указывает на долю "чистого" металла в сплаве, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
9 сентября стоимость 1 грамма серебра без НДС, в зависимости от пробы, изменилась так:
- 375 проба: 19,31 гривны за грамм;
- 500 проба: 25,75 гривны за грамм;
- 750 проба: 38,63 гривны за грамм;
- 800 проба: 41,20 гривны за грамм;
- 830 проба: 42,75 гривны за грамм;
- 875 проба: 45,06 гривны за грамм;
- 900 проба: 46,35 гривны за грамм;
- 916 проба: 47,17 гривны за грамм;
- 925 проба: 47,64 гривны за грамм;
- 960 проба: 49,44 гривны за грамм;
- 999 проба: 51,45 гривны за грамм.
Лайфхак! Чтобы узнать точное количество чистого серебра, благодаря пробе, можно разделить это значение на 10. Тогда вы получите соответствующий процент. Например, если проба 750, количество чистого серебра – 75%.
Какая цена серебра в банке сейчас?
Стоимость серебра зависит от чистоты металла:
- Банковское серебро сейчас имеет цену – 54,21 гривны за грамм.
- Банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 51,50 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на драгоценные металлы сейчас?
Золото продолжает дорожать. С начала года оно уже выросло в цене почти на 40%. Сейчас стоимость золота за унцию – 3 659 долларов.
Кроме золота значительную стоимость имеют и другие металлы. В частности, цена германия составляет ориентировочно 5 800 долларов за килограмм.
По состоянию на 4 сентября, стоимость банковского серебра составляла – 53,85 гривны за грамм. А вот цена этого металла, что требует доведения признанными производителями до стандартов качества – 51,16 гривны за грамм.