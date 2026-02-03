НБУ готовится выпустить новую монету: об этом должны знать все

Национальный банк Украины готовится к выпуску новой памятной монеты. Как известно уже сейчас, она будет иметь номинал – 100 гривен.

Когда будет выпущена новая монета НБУ?

Вероятно, эта монета появится в августе этого года, сообщает НБУ.

Читайте также "Их перерабатывают на мусорные урны": из чего делают самые прочные купюры в мире

Эта монета будет называться "К 35-летию Независимости Украины". Что еще о ней известно:

монета посвящена юбилею обретения Украиной независимости;

она станет частью серии "Украинское государство";

она будет изготовлена из золота 900 пробы;

общий тираж составит – до 1000 штук.

Также уже известны основные характеристики, которые указывают на размеры:

диаметр монеты – 32 миллиметра;

масса – 31,1 грамма.

Нужно понимать, что памятные монеты НБУ сильно отличаются от обычных. Ведь эти денежные знаки сочетают собой не только нумизматическую, но и культурную ценность.

Указанная новая монета будет чеканиться в качестве "пруф". Для понимания, это самый высокий стандарт изготовления. Именно он предусматривает специальную обработку заготовок и зеркальную поверхность, сообщает Samoosvita.

Что важно знать о памятных монетах от НБУ?