Как выглядит новая памятная монета НБУ?
Считается, что 2026 год пройдет именно под знаком Огненного (Красного) Коня, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Лошадь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще – динамику, решительность и стремление к свободе,
– отмечает издание.
Что нужно знать о внешнем виде этой монеты:
- на реверсе изображена лошадь на фоне подковы (она символизирует защиту и поступление удачи);
- под изображением коня 3 точки – они символизируют продолжение борьбы;
- на аверсе можно увидеть 12 символов восточного календаря, а в центре круга – часы, что указывает на лошадь (символ 2026 года).
Дизайн монеты создан художницей Мариной Куцой. А вот скульптором выступил – Владимир Атаманчук.
Основные характеристики этой монеты:
- номинал – 5 гривен;
- тираж – 80 000 штук;
- монеты реализуются в сувенирной упаковке.
В обращение эта монета входит 3 ноября, а вот приобрести ее можно уже 4 числа на сайте. Также будет реализовываться новинка через банки-дистрибьюторы.
Какие еще монеты выпустил НБУ?
В сентябре НБУ выпустил несколько монет. В частности, одна из них посвящена выдающемуся украинскому хоровому дирижеру Александру Кошицу. Выпускалась монета к 150-летию со дня его рождения. Заметим, что именно благодаря Александру мир впервые услышал "Щедрик", который впоследствии превратился в Carol of the Bells.
Также в сентябре НБУ ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины". Ее номинал – 10 гривен.