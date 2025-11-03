Как выглядит новая памятная монета НБУ?

Считается, что 2026 год пройдет именно под знаком Огненного (Красного) Коня, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Лошадь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще – динамику, решительность и стремление к свободе,

– отмечает издание.

Что нужно знать о внешнем виде этой монеты:

на реверсе изображена лошадь на фоне подковы (она символизирует защиту и поступление удачи);

под изображением коня 3 точки – они символизируют продолжение борьбы;

на аверсе можно увидеть 12 символов восточного календаря, а в центре круга – часы, что указывает на лошадь (символ 2026 года).

Дизайн монеты создан художницей Мариной Куцой. А вот скульптором выступил – Владимир Атаманчук.

Основные характеристики этой монеты:

номинал – 5 гривен;

тираж – 80 000 штук;

монеты реализуются в сувенирной упаковке.

В обращение эта монета входит 3 ноября, а вот приобрести ее можно уже 4 числа на сайте. Также будет реализовываться новинка через банки-дистрибьюторы.

Какие еще монеты выпустил НБУ?