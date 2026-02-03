Коли буде випущено нову монету НБУ?

Імовірно, ця монета з'явиться у серпні цього року, повідомляє НБУ.

Ця монета матиме назву "До 35-річчя Незалежності України". Що ще про неї відомо:

монета присвячена ювілею здобуття Україною незалежності;

вона стане частиною серії "Українська держава";

її буде виготовлено із золота 900 проби;

загальний тираж складе – до 1000 штук.

Також уже відомі основні характеристики, які вказують на розміри:

діаметр монети – 32 міліметри;

маса – 31,1 грама.

Потрібно розуміти, що пам'ятні монети НБУ сильно відрізняються від звичайних. Адже ці грошові знаки поєднують собою не тільки нумізматичну, а й культурну цінність.

Вказана нова монета карбуватиметься у якості "пруф". Для розуміння, це найвищий стандарт виготовлення. Саме він передбачає спеціальну обробку заготовок і дзеркальну поверхню, повідомляє Samoosvita.

Що важливо знати про пам'ятні монети від НБУ?