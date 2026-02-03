Когда будет выпущена новая монета НБУ?
Вероятно, эта монета появится в августе этого года, сообщает НБУ.
Эта монета будет называться "К 35-летию Независимости Украины". Что еще о ней известно:
- монета посвящена юбилею обретения Украиной независимости;
- она станет частью серии "Украинское государство";
- она будет изготовлена из золота 900 пробы;
- общий тираж составит – до 1000 штук.
Также уже известны основные характеристики, которые указывают на размеры:
- диаметр монеты – 32 миллиметра;
- масса – 31,1 грамма.
Нужно понимать, что памятные монеты НБУ сильно отличаются от обычных. Ведь эти денежные знаки сочетают собой не только нумизматическую, но и культурную ценность.
Указанная новая монета будет чеканиться в качестве "пруф". Для понимания, это самый высокий стандарт изготовления. Именно он предусматривает специальную обработку заготовок и зеркальную поверхность, сообщает Samoosvita.
Что важно знать о памятных монетах от НБУ?
Памятные монеты НБУ могут изготавливаться из различных металлов. В том числе из недрагоценных.
Из-за ограниченного тиража эти монеты эксклюзивные. Именно это способствует увеличению цены.
Стоимость таких монет только растет со временем. Именно поэтому инвесторы с охотой вкладывают в них средства.