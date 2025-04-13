Как изменились цены на нефть за неделю
- Цены на нефть Brent и WTI за неделю с 7 по 14 апреля упали на 1% и 1 % соответственно и WTI за неделю с 7 по 14 апреля упали на 1% и 1,26% соответственно, но выросли почти на 2% 11 апреля из-за давления США на Иран.
- На рынок нефти влияли таможенная политика США, эскалация торговой войны с Китаем, и опасения относительно спроса на нефть из-за возможного экономического кризиса.
Эталонные бренды нефти завершили очередную неделю на рынке, зафиксировав спад. На цены на нефть влияли сразу несколько факторов влияния.
Как изменились цены на нефть за неделю
Цены на нефть за неделю, которая длилась с 7 по 14 апреля, существенно упали в цене. Речь идет о брендах нефти Brent и WTI, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
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Цена нефти Brent за неделю упала на 1%, тогда как американская нефть WTI просела в цене на 1,26%. При этом в пятницу, 11 апреля, оба сорта нефти выросли в цене почти на 2%, выросли до 64,43 доллара и 61,20 доллара за баррель соответственно. Нефть дорожала из-за усиления давления США на Иран, который входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире, из-за ядерной программы.
Кроме того, в течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы:
- Таможенная политика президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о решении приостановить действие тарифов для большинства стран мира на 90 дней.
- Эскалация торговой войны между США и Китаем. Официальный Вашингтон только увеличивал тарифы на товары из Китая, тогда как Пекин отвечал собственными пошлинами на американские товары.
- Опасения относительно перспектив спроса на нефть на мировом рынке.
- На рынке боятся мирового экономического кризиса.