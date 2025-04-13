Эталонные бренды нефти завершили очередную неделю на рынке, зафиксировав спад. На цены на нефть влияли сразу несколько факторов влияния.

Как изменились цены на нефть за неделю

Цены на нефть за неделю, которая длилась с 7 по 14 апреля, существенно упали в цене. Речь идет о брендах нефти Brent и WTI, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Цена нефти Brent за неделю упала на 1%, тогда как американская нефть WTI просела в цене на 1,26%. При этом в пятницу, 11 апреля, оба сорта нефти выросли в цене почти на 2%, выросли до 64,43 доллара и 61,20 доллара за баррель соответственно. Нефть дорожала из-за усиления давления США на Иран, который входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире, из-за ядерной программы.

Кроме того, в течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы: