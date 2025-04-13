Как изменились цены на нефть за неделю
Цены на нефть за неделю, которая длилась с 7 по 14 апреля, существенно упали в цене. Речь идет о брендах нефти Brent и WTI, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
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Цена нефти Brent за неделю упала на 1%, тогда как американская нефть WTI просела в цене на 1,26%. При этом в пятницу, 11 апреля, оба сорта нефти выросли в цене почти на 2%, выросли до 64,43 доллара и 61,20 доллара за баррель соответственно. Нефть дорожала из-за усиления давления США на Иран, который входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире, из-за ядерной программы.
Кроме того, в течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы:
- Таможенная политика президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о решении приостановить действие тарифов для большинства стран мира на 90 дней.
- Эскалация торговой войны между США и Китаем. Официальный Вашингтон только увеличивал тарифы на товары из Китая, тогда как Пекин отвечал собственными пошлинами на американские товары.
- Опасения относительно перспектив спроса на нефть на мировом рынке.
- На рынке боятся мирового экономического кризиса.