Как изменились цены на нефть за неделю

Цены на нефть за неделю, которая длилась с 7 по 14 апреля, существенно упали в цене. Речь идет о брендах нефти Brent и WTI, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Цена нефти Brent за неделю упала на 1%, тогда как американская нефть WTI просела в цене на 1,26%. При этом в пятницу, 11 апреля, оба сорта нефти выросли в цене почти на 2%, выросли до 64,43 доллара и 61,20 доллара за баррель соответственно. Нефть дорожала из-за усиления давления США на Иран, который входит в пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире, из-за ядерной программы.

Кроме того, в течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы: