Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 11 апреля, цены на нефть резко выросли. Эталонные бренды нефти подорожали более чем на 1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти реагирует ростом на новости о настроениях властей США по Ирану. В Вашингтоне заявили, что могут свести на нет экспорт нефти из Ирана. Это может быть частью плана США по переговорам с Ираном по ядерной программе.

Напомним, что Иран входит в первую пятерку стран с наибольшими запасами нефти в мире. Кроме того, Иран является частью ОПЕК.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent подорожала на 1,10 доллара или на 1,74%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,43 доллара за один баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 1,13 доллара или на 1,88%. Стоимость американской нефти выросла до 61,20 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: