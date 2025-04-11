Где самые большие залежи нефти в мире

Безоговорочным лидером на рынке нефти в одной категории является Венесуэла. Эта страна обладает крупнейшими запасами нефти в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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Резервы нефти в Венесуэле оценивают в более 300 миллиардов баррелей. Однако страна в Южной Америке не имеет возможности использовать нефтяной ресурс в полном объеме. Венесуэла имеет ряд серьезных проблем:

Системные экономические кризисы.

Коррупция.

Политическая нестабильность.

Давление со стороны США.

По итогам 2024 года, Венесуэла увеличила объемы нефтяного экспорта более чем на 10%. Этот показатель растет второй год подряд, что стало важной поддержкой для экономики страны. В первую пятерку лидеров по резервам нефти также входят Саудовская Аравия, Иран, Канада и Ирак