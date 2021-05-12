Рэй Далио заявил, что из-за действий американского правительства, которые направленные на стимулирование экономики, возрастают риски инфляции и девальвации доллара.

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Финансовые пузыри

Миллиардер отметил, что пакет стимулов на 1,9 триллиона долларов и план создания рабочих мест на 2 триллиона долларов, которые предложил президент США Джозеф Байден , могут сформировать новый финансовый пузырь с избытком денег в экономике.

Далио также предположил, что подобные риски должны быть тщательно сбалансированы, а "производительность" важна для предотвращения перегрева экономики. Глава хедж-фонда добавил, что вокруг фондовых рынков сформировалась пузырь, возникновение которой вызвали не долги.

Существует два типа пузырьков. Есть долговая пузырь, который лопнет, когда наступит время платить, а вы не сможете вернуть долг. Другой тип пузыри – это когда на рынке настолько много денег, что они затягивают его в сумасшедший вираж. Это приводит к девальвации денег. Я думаю, что мы сейчас находимся во второй пузыре,

– пояснил инвестор.

Далио также известен своей приверженностью к Китаю . Ранее он заявлял, что эта страна не идеальна, но ее следует оценивать беспристрастно. В частности, он отрицал идею, что репрессии китайских властей в отношении мусульманских меньшинств в провинции Синьцзян должны влиять на настроения инвесторов. Бизнесмен отметил, что не очень разбирается в проблематике прав человека, добавив, что в США тоже есть проблемы в этой сфере.

Или перестал бы я вкладывать деньги в Соединенные Штаты через это ?,

– отметил далее.