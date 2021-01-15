Новообраний президент Джо Байден оприлюднив план стимулювання економіки США, яка постраждала через коронавірус. Замість раніше очікуваних 1,5 трильйона доларів, планують виділити 1,9 трильйона.

Якщо Конгрес підтримає пропозицію Байдена, то 1 трильйон доларів піде на підтримку населення із виплатами у розмірі 1 400 доларів усім американцям, повідомляє BBC.

Пропозиція про допомогу також включає 415 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом та 440 мільярдів доларів для малого бізнесу.

На кону поставлено здоров'я нашої держави. Ми повинні діяти, і ми повинні діяти зараз,

– сказав Джо Байден.

До теми США може виділити ще 1,5 трильйона доларів на пандемію: як Байден рятуватиме економіку

Як боротимуться з пандемією

Байден хоче спрямувати 20 мільярдів доларів на щеплення американців, включаючи створення центрів масової вакцинації та відправлення мобільних підрозділів у віддалені райони.

"Розподіл вакцини в Сполучених Штатах поки що був жахливим провалом", – сказав Байден. Його адміністрація прагне доставити 100 мільйонів уколів за 100 днів.

Його план також передбачає 50 мільярдів доларів для розширення тестування та 130 мільярдів доларів, щоб допомогти більшості шкіл відновити роботу до весни.

План передбачає фінансування найму 100 000 медичних працівників для відстеження контактів.

Що приготували для економіки

Майже 11 мільйонів безробітних по всій країні отримають додаткові виплати по безробіттю – 400 доларів на тиждень замість 300 доларів.

Виплати продовжать до вересня, як і мораторій на виселення з дому.

Раніше американцям обіцяли виплати у розмірі 600 доларів, разом з чеком на 1 400 доларів, американці отримають 2 тисяч доларів.

Новообраний президент також закликає Конгрес подвоїти федеральну мінімальну заробітну плату до 15 доларів на годину.

Чи прийме Конгрес план

Республіканці, швидше за все, виступлять проти накопичення боргів, які США вже стрімко підвищили для боротьби з пандемією. Але Байдену допоможуть його колеги-демократи, які контролюють обидві палати Конгресу.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.