Рей Даліо заявив, що через дії американського уряду, які спрямовані на стимулювання економіки, зростають ризики інфляції та девальвації долара.

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Фінансові бульбашки

Мільярдер зазначив, що пакет стимулів на 1,9 трильйона доларів та план створення робочих місць на 2 трильйони доларів, які запропонував президент США Джозеф Байден, можуть сформувати нову фінансову бульбашку з надлишком грошей в економіці.

Даліо також припустив, що подібні ризики мають бути ретельніше збалансовані, а "продуктивність" важлива для запобігання перегріву економіки. Глава хедж-фонду додав, що навколо фондових ринків сформувалася бульбашка, виникнення якої спричинили не борги.

Існує два типи бульбашок. Є боргова бульбашка, яка лопне, коли настане час платити, а ви не зможете повернути борг. Інший тип бульбашки – це коли на ринку є настільки багато грошей, що вони затягують його у шалений віраж. Це призводить до девальвації грошей. Я думаю, що ми зараз знаходимося у другій бульбашці,

– пояснив інвестор.

Даліо також відомий своєю прихильністю до Китаю. Раніше він заявляв, що ця країна не ідеальна, але її варто оцінювати неупереджено. Зокрема, він заперечив ідею, що репресії китайської влади стосовно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян мають впливати на настрої інвесторів. Бізнесмен зазначив, що не дуже розбирається у проблематиці прав людини, додавши, що у США теж є проблеми у цій сфері.

Чи перестав би я вкладати гроші в Сполучені Штати через це?,

– зауважив Даліо.

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