В 2020 году швейцарская международная финансовая компания Credit Suisse провела исследование по мировому богатству. Согласно этим данным, в США проживает более 20 миллионов человек, которые могут назвать себя миллионерами.
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Крис Хоган рассказал, какая черта объединяет большинство миллионеров
Американский автор и эксперт по личным финансам Крис Хоган опросил более 10 тысяч состоятельных людей, чтобы раскрыть их секрет успеха. Прежде всего он выяснил, что большинство миллионеров – это не богачи, путешествующие по миру, образ которых создают в медиа.
Это обычные люди, которые тяжело работают каждый день. Они не привлекают лишнего внимания,
– отметил Хоган.
Специалист по личным финансам добавил, что современные миллионеры зарабатывали свои капиталы постепенно, принимая мудрые решения. По словам Хогана, успех миллионеров часто напрямую зависит от определенного мировоззрения. Во время своих сессий Крис Хоган выяснил, что почти 97% богачей, с которыми он общался убеждены, что они сами контролируют свою судьбу.
Крис Хоган рассказал, что объединяет большинство миллионеров / Фото Unsplash
Интересные истории успеха
- Лишь один бизнесмен в Исландии может похвастаться миллиардными состояниями. Для того, чтобы стать миллиардером 54-летнему мужчине понадобилось 10 лет, и всего год для того, что все это потерять.
- Антони Се воплотил в жизнь "американскую мечту". Ему удалось не только адаптироваться в новой стране, но и стать одним из самых влиятельных игроков в ипотечном бизнесе и заработать примерно 2 миллиарда долларов.
- Двое подростков из США превратили свое увлечение криптовалютой в собственное дело. 14-летний Ишаан Тхакур и его 9-летняя сестра Аанья начали майниты Ethereum в марте на старом компьютере для игр, и через несколько месяцев их ежемесячный доход вырос до 32 тысяч долларов.