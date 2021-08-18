Про криптовалюти підлітки дізналися від свого батька. Ця історія їх захопила і захотіли почати інвестувати у гроші майбутнього. Проте, це виявилося надто дорого для їхньої сім'ї, тож вони вирішили більше дізнатися про цифрові монети. Їхніми вчителями стали батько та Youtube.

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Американські підлітки заробляють завдяки Ethereum

14-річний Ішаан Тхакур та його 9-річна сестра Аанья почали майнити Ethereum у березні на старому комп'ютері для ігор. За перший місяць своєї роботи вони заробили приблизно 1000 доларів. З того часу їхній дохід виріс до 32 тисяч доларів на місяць. На першому етапі свого проєкту школярі навіть реінвестували свої фінанси, щоб придбати додаткове обладнання. Брат та сестра підписалися на оновлення постачання (зазвичай відеокарт) у найближчих магазинах електроніки, щоб уникнути проблеми з дефіцитом чипів.

Ішаан та Аанья активно розвивають свій бізнес, який вони назвали Flifer Technologies. Наразі підлітки мають 94 процесори для майнінгу, які роблять приблизно 9 мільярдів вгадувань кодів за секунду. Брат та сестра перенесли більшість своїх установок з гаража до центру обробки даних у Далласі.

Відомо, що майнінг криптовалют потребує багато електроенергії. Загалом юні бізнесмени витрачають приблизно 2500 доларів на місяць на електрику. Вони продали деякі монети Ethereum для покриття наступних витрат:

обладнання,

рахунки за електроенергію,

оренду офісу у центрі Далласа.

За даними CoinDesk, станом на 18 серпня вартість Ethereum становить трохи більше ніж 3000 доларів. Загалом з початку року криптовалюта подорожчала на 334%. Підлітки сподіваються, що друга за популярністю криптовалюта світу у майбутньому буде зростати в ціні.

Американські підлітки заробляють завдяки Ethereum / Інфографіка CoinDesk