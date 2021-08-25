У 2020 році швейцарська міжнародна фінансова компанія Credit Suisse провела дослідження щодо світового багатства. Згідно з цими даними, у США проживає понад 20 мільйонів осіб, які можуть назвати себе мільйонерами.

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Яка риса об'єднує більшість мільйонерів

Американський автор та експерт з особистих фінансів Кріс Гоган опитав понад 10 тисяч заможних людей, щоб розкрити їхній секрет успіху. Перш за все він з'ясував, що більшість мільйонерів – це не багатії, які подорожують світом, образ яких створюють у медіа.

Це звичайні люди, які важко працюють кожного дня. Вони не привертають зайвої уваги,

– зазначив Гоган.

Фахівець з особистих фінансів додав, що сучасні мільйонери заробляли свої капітали поступово, ухвалюючи мудрі рішення. За словами Гогана, успіх мільйонерів часто безпосередньо залежить від певного світогляду. Під час своїх сесій Кріс Гоган з'ясував, що майже 97% багатіїв, з якими він спілкувався, переконані, що вони самі контролюють свою долю.

Кріс Гоган розповів, що об'єднує більшість мільйонерів / Фото Unsplash

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