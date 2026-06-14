Китай бросает вызов доллару – международные платежи могут навсегда измениться

Китай готовится к запуску системы международных платежей на базе цифровой валюты. В Пекине рассчитывают, что она поможет снизить зависимость от доллара, упростит трансграничные расчеты и сблизит страну с торговыми партнерами.

Что известно о платформе mBridge

Хотя дату коммерческого запуска пока не раскрывают, подготовка уже находится на завершающей стадии. Платформа якобы позволит проводить операции с комиссиями, в два раза ниже, чем в традиционных системах, передает Financial Times.

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Платформу mBridge поддерживают центробанки Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Для управления ее работой планируется создать отдельную структуру в Гонконге.

К слову, стремление Пекина расширить использование юаня в мире усилилось на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке.

Спрос на китайскую систему Cips, которую часто называют аналогом SWIFT, заметно вырос после начала конфликта в Иране. В то же время mBridge рассматривают как дополнительный инструмент для популяризации цифрового юаня и развития международных платежей вне традиционных финансовых сетей.

Можно сказать, что это своеобразный "Один пояс, один путь" (глобальная стратегия развития Китая, – 24 Канал) для цифровой валюты, поэтому неудивительно, что китайская сторона продолжает активно продвигать эту инициативу,

– отметил Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности RUSI.

По словам эксперта, в настоящее время назревает "тихая гонка вооружений" в сфере альтернативных финансовых систем. Например, собственные инструменты разрабатывают Европа (такие как SEPA от Евроцентробанка) и крупные частные компании (сеть QR-кодов от Ant Group), стремящиеся сделать трансграничные переводы быстрее и дешевле.