Почему гривна попала в антирейтинг валют?

По данным этого рейтинга гривна ослабла на примерно 4,68%, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Антирейтинг валют мира / Скриншот из Telegram Андрея Шевчишина

"Лидером" этого рейтинга стал ливийский динар. Именно относительно этой валюты прослеживалась самая худшая динамика.

Соседями украинской гривны по рейтингу стали:

  • индийская рупия – 10 место, ослабла на 5,40%;
  • филиппинский песо – 12 место – ослаб на 4,50%.

Интересна ситуация относительно самых сильных валют. Первые 3 места по устойчивости заняли:

  • замбийская квача;
  • израильский шекель;
  • российский рубль.

Нужно понимать, что результаты этого рейтинга формируются под влиянием совокупности факторов. В частности, внутренних процессов внутри страны, геополитических рисков, политики центробанков. Также важную роль играет состояние платежных балансов.

Почему гривна ослабляется?

  • Гривна ослабляется по ряду важных причин. В частности, растут бюджетные потребности страны. К тому же никуда не исчезает потребность во внешнем финансировании.

  • Заметим, значительное девальвационное давление на гривну сохраняется. Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. Это означает, что регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.