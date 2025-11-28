Как искусственный интеллект влияет на отказ от доллара?

Как показывает статистика, 94% органов денежно-кредитного регулирования сейчас проводят тестирование цифровых валют Центробанков, сообщает 24 Канал со ссылкой на finance.yahoo.

Читайте также Готовы на все: Кремль делает новый шаг, чтобы покрыть дефицит бюджета

Появление ИИ в финансовой инфраструктуре ускоряет этот сдвиг. Банк международных расчетов предупреждает, что автономные алгоритмы торговли и ликвидности могут увеличить системный риск. В то же время новые цифровые рельсы обещают более дешевые и быстрые переводы. Устаревшие сети, построены на долларе США, незаметно разрушаются,

– отмечает издание.

Интересно! Рабочая группа, которая состоит из 10 Центробанков из стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, управляющих активами на сумму почти – 6,5 триллиона долларов, обнаружила интересную тенденцию. Как можно увидеть сейчас, учреждения, заинтересованные в ИИ, наиболее осторожно относятся к рискам.

Заметим, что у некоторых такое "усиление" влияния ИИ вызывает беспокойство. Ведь "основное решение должно оставаться за людьми".

В то же время большинство Центробанков используют ИИ не для сложной аналитики. Сейчас искусственный интеллект применяют именно для базовой работы, например, сканирования рынков.

Также, согласно этому исследованию, банки считают мир будет направляться к многополярной системе. То есть, отходить от биполярной, которая есть сейчас.

Обратите внимание! По данным МВФ, доллар "доминирует" на рынке уже примерно 80 лет.

Почему доллар теряет свои позиции сейчас?