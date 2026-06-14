Що відомо про платформу mBridge

Хоча дату комерційного старту поки не розкривають, підготовка вже перебуває на завершальному етапі. Платформа нібито дозволить проводити операції з удвічі нижчими комісіями, аніж у традиційних системах, передає Financial Times.

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Платформу mBridge підтримують центробанки Китаю, Гонконгу, Таїланду, ОАЕ та Саудівської Аравії. Для управління її роботою планують створити окрему структуру в Гонконзі.

До слова, прагнення Пекіна розширити використання юаня у світі посилилося на тлі військової ескалації на Близькому Сході.

Попит на китайську систему Cips, яку часто називають аналогом SWIFT, помітно зріс після початку конфлікту в Ірані. Водночас mBridge розглядають як додатковий інструмент для популяризації цифрового юаня та розвитку міжнародних платежів поза традиційними фінансовими мережами.

Можна сказати, що це своєрідний "Один пояс, один шлях" (глобальна стратегія розвитку Китаю, – 24 Канал) для цифрової валюти, тож не дивно, що китайська сторона продовжує активно просувати цю ініціативу,

– зауважив Том Кітінг, директор Центру фінансів та безпеки RUSI.

За словами експерта, наразі назріває "тиха гонитва озброєнь" у сфері альтернативних фінансових систем. Наприклад, власні інструменти розвивають Європа (як-от SEPA від Євроцентробанку) та великі приватні компанії (мережа QR-кодів від Ant Group), які прагнуть зробити транскордонні перекази швидшими та дешевшими.