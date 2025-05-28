Япония потеряла статус крупнейшего кредитора в мире

Япония больше не является крупнейшим кредитором в мире. Страна потеряла этот статус впервые за 34 года даже несмотря на то, что общие внешние активы страны выросли до рекордной отметки, пишет 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

Обратите внимание Две страны объявили об открытии нового нефтяного месторождения: это свидетельствует о важных изменениях

Известно, что валовые внешние активы Японии за год выросли на 12,9%, достигнув 3,7 триллиона долларов. Более того, этот показатель впервые пересек отметку в 3,4 триллиона долларов. Однако это не помогло Японии сохранить первенство в рейтинге крупнейших кредиторов мира.

Страна из Азии уступила Германии, валовые внешние активы которой оценили в 3,98 триллиона долларов. Добавляют, что Германия смогла стать крупнейшим кредитором в мире благодаря существенному профициту текущего счета платежного баланса.

К теме! Миллиардер Рэй Далио, основавший компанию Bridgewater Associates, заявил, что его очень беспокоит растущий государственный долг США. Для понимания речь идет о 36,22 триллиона долларов.

Тогда как в Минфине Японии заявили, что рост их активов частично можно объяснить обесцениванием национальной валюты – иены. На этом фоне, стоимость активов в иностранной валюте, например акций, облигаций, выросла в пересчете на нацвалюту. Третье место в рейтинге крупнейших кредиторов в мире занимает Китай с активами на почти 3 триллиона долларов.