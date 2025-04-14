Миллиардер прогнозирует проблемы для США и мира

Миллиардер Рэй Далио, который основал компанию Bridgewater Associates, заявил, что сейчас вероятная рецессия – это не то, что его беспокоит больше всего. Он отметил, что больше всего его беспокоят потенциальные последствия политики действующего президента США Дональда Трампа и его администрации, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В частности, он заявил, что таможенная и экономическая политика США может представлять угрозу для мировой экономики. По его словам, сейчас "мы на этапе принятия решений и очень близкого к рецессии". Однако он отметил, что его беспокоит несколько хуже, чем рецессия, если не удастся должным образом справиться с ситуацией.

Что такое рецессия Это спад экономической активности. Этим термином обозначают замедление производства, характеризующееся нулевым ростом валового национального продукта (ВНП) или его падением в течение более 6 месяцев.

Миллиардер подметил, что его беспокоят следующие проблемы:

Государственный долг США, который растет. На сегодня речь идет о сумме в размере 36,22 триллиона долларов , по данным Минфина США.

, по данным Минфина США. Сбои в торговле.

Разрушение геополитической и экономической структуры, которая существовала со времен Второй мировой войны.

Рэй Далио, капитал которого Forbes оценивает в 14 миллиардов долларов, заявил, что тарифы Трампа имеют понятную цель, но их реализация является разрушительной силой, что создает глобальный конфликт. Кроме того, он считает, что тарифная политика Трампа и увеличение госдолга США способствуют формированию нового и одностороннего мирового порядка. Напомним, что Трамп отменил на 90 дней пошлины на товары для большинства стран мира. Однако эскалация торговой войны с Китаем продолжается.

Более того, Далио добавил, что последствия нестабильности на рынке облигаций в сочетании с внутренними и международными конфликтами могут стать более серьезным шоком для денежной системы, чем финансовый кризис 2008 года и отмена золотого стандарта в США в 1971 году.

Миллиардер убежден, что масштабных изменений можно избежать. Для этого, по его словам, чиновники должны работать над сокращением дефицита, тогда как США должны избегать конфликтов и неэффективной политики на мировой арене.