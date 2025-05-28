Японія втратила статус найбільшого кредитора в світі

Японія більше не є найбільшим кредитором у світі. Країна втратила цей статус вперше за 34 роки навіть попри те, що загальні зовнішні активи країни зросли до рекордної позначки, пише 24 Канал з посиланням на Kyodo News.

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Відомо, що валові зовнішні активи Японії за рік зросли на 12,9%, досягнувши 3,7 трильйона доларів. Ба більше, цей показник вперше перетнув позначну в 3,4 трильйона доларів. Проте це не допомогло Японії зберегти першість у рейтингу найбільших кредиторів світу.

Країна з Азії поступилася Німеччині, валові зовнішні активи якої оцінили в 3,98 трильйона доларів. Додають, що Німеччина змогла стати найбільшим кредитором у світі завдяки суттєвому профіциту поточного рахунку платіжного балансу.

До теми! Мільярдер Рей Даліо, який заснував компанію Bridgewater Associates, заявив, що його дуже турбує державний борг США, який зростає. Для розуміння, йдеться про 36,22 трильйона доларів.

Тоді як у Мінфіні Японії заявили, що зростання їхніх активів частково можна пояснити знеціненням національної валюти – єни. На цьому фоні, вартість активів в іноземній валюті, як-от акцій, облігацій, зросла у перерахунку на нацвалюту. Третє місце у рейтингу найбільших кредиторів у світі займає Китай з активами на майже 3 трильйони доларів.