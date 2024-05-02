Универсальность меди в строительстве, электронике, транспорте, а теперь и в применении искусственного интеллекта делает ее идеальным материалом для промышленных целей. Интерес к металлу также растет благодаря увеличению инвестиций в "зеленые" технологии.

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Медь фиксирует новые рекорды

В понедельник, 29 апреля, медь завершила торговую сессию с ценой на уровне 4,66 доллара за фунт, что является пиковым уровнем за два года. Позже металл немного отошел от максимума, но все еще колеблется вблизи важного уровня.

К теме! На момент создания этого материала, медь торгуется на уровне 4,50 за фунт, информирует Yahoo!Finance. Тонна металла стоит 9742 доллара, по данным Markets Insider. Сейчас металл демонстрирует отрицательную динамику на рынке.

Напомним, что в начале апреля цены на медь выросли до пикового значения за 14 месяцев из-за опасения относительно поставок металла в будущем. Фактор ограниченного предложения подталкивает цены вверх. Стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Добыча меди – это бизнес, который требует значительных вложений и может привести к серьезным вызовам для окружающей среды (загрязнение воды, выбросов);

По данным Всемирного банка, этом году ожидают умеренный рост предложения меди этом году ожидают умеренный рост предложения меди;

Кроме того, создание новых шахт требует значительных капиталовложений и может занимать около 10 лет, что также не способствует увеличению предложения металла на рынке.

Чего ждать от цен на медь дальше

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, в 2024 году медь может подорожать на 5%. В то же время эксперты ожидают, что золото и алюминий вырастут в цене на 8% и 4% соответственно.

Кроме того, в начале года эксперты заявляли, что медь может подорожать до 15 тысяч долларов за тонну в 2025 году. Тогда как предыдущий ценовой рекорд зафиксировали в марте 2023 года, когда тонна металла стоила 10 730 долларов.