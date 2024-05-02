Универсальность меди в строительстве, электронике, транспорте, а теперь и в применении искусственного интеллекта делает ее идеальным материалом для промышленных целей. Интерес к металлу также растет благодаря увеличению инвестиций в "зеленые" технологии.
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Медь фиксирует новые рекорды
В понедельник, 29 апреля, медь завершила торговую сессию с ценой на уровне 4,66 доллара за фунт, что является пиковым уровнем за два года. Позже металл немного отошел от максимума, но все еще колеблется вблизи важного уровня.
Напомним, что в начале апреля цены на медь выросли до пикового значения за 14 месяцев из-за опасения относительно поставок металла в будущем. Фактор ограниченного предложения подталкивает цены вверх. Стоит обратить внимание на следующие аспекты:
- Добыча меди – это бизнес, который требует значительных вложений и может привести к серьезным вызовам для окружающей среды (загрязнение воды, выбросов);
- По данным Всемирного банка, этом году ожидают умеренный рост предложения меди этом году ожидают умеренный рост предложения меди;
- Кроме того, создание новых шахт требует значительных капиталовложений и может занимать около 10 лет, что также не способствует увеличению предложения металла на рынке.
Чего ждать от цен на медь дальше
Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, в 2024 году медь может подорожать на 5%. В то же время эксперты ожидают, что золото и алюминий вырастут в цене на 8% и 4% соответственно.
Кроме того, в начале года эксперты заявляли, что медь может подорожать до 15 тысяч долларов за тонну в 2025 году. Тогда как предыдущий ценовой рекорд зафиксировали в марте 2023 года, когда тонна металла стоила 10 730 долларов.